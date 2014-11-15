Мужчина попал под проходящий электропоезд в Приморье

В г. Спасск-Дальний электропоезд сбил мужчину. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online, это произошло сегодня, 18 июня, на переходе возле пит-стопа. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вероятно не заметил приближающийся поезд. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]