"Вести: Приморье": Владельцы дальневосточных гектаров возрождают заброшенную деревню в Приморье

Четверо младших детей, шесть коров и другая живность — всё это на дальневосточных гектарах. Как и собственный бревенчатый дом. Чему научила жизнь на природе? Как обходятся без соседей? Умеют ли договариваться с дикими пчелами, тиграми и медведями удивительные владивостокцы? Об этом смотрите специальный репортаж Ольги Катренко в 21.45 в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]