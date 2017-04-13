"Вести: Приморье": Владельцы дальневосточных гектаров возрождают заброшенную деревню в Приморье
Четверо младших детей, шесть коров и другая живность — всё это на дальневосточных гектарах. Как и собственный бревенчатый дом. Чему научила жизнь на природе? Как обходятся без соседей? Умеют ли договариваться с дикими пчелами, тиграми и медведями удивительные владивостокцы? Об этом смотрите специальный репортаж Ольги Катренко в 21.45 в итоговом выпуске программы "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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