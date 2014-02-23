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Яхтсмены из Владивостока заняли призовые места на Кубке России

Яхтсмены из Владивостока заняли призовые места на Кубке России

Фото: Яхт-клуб "Семь футов"

Паралимпийцы из Владивостока Дмитрий Хонич и Егор Камалов, тренирующиеся на базе яхт-клуба "Семь футов", приняли участие в Кубке России, который завершился 13 июня в Псковской области. Яхтсмены из Владивостока заняли 2-е и 3-е места соответственно, - сообщает пресс-служба яхт-клуба "Семь футов". Сейчас они прибыли в г.Киль (Германия) для участия в Чемпионате Европы в классе 2.4 mR.

Как рассказал Егор Камалов, он гонялся на новой лодке с новой мачтой и парусами, настраиваться приходилось прямо на воде. Гонки проходили при достаточно жестких погодных условиях - дождь с градом, ветер силой 10-15 метров и высокая волна. 

Первое место в этот раз досталось Николаю Уляшеву из г.Воронежа.

В минувшие выходные, 17 и 18 июня, семифутовцы прибыли в немецкий г.Киль, где будут проходить гонки на Чемпионат Европы. Сейчас ребята усиленно готовятся, выходят на тренировки, настраивают яхты, чтобы достойно выступить на этих серьезных соревнованиях.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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