Во Владивостоке стражи порядка оцепили жилой дом из-за подозрительной коробки
Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке в подъезде одного из домов в Первомайском районе. На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка, пожарные и врачи скорой.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, утром жильцы дома № 34 на улице 2-й Поселковой на лестничной клетке 8-го этажа обнаружили коробку с мигающей лампочкой и вызвали полицию.
Прибывшие по указанному адресу стражи порядка оцепили двор, а вскоре к месту событий прибыли пожарные расчеты и врачи скорой.
Полицейские вызвали специалистов группы разминирования, чтобы они могли обследовать подозрительную находку.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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