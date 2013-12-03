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Во Владивостоке стражи порядка оцепили жилой дом из-за подозрительной коробки

Во Владивостоке стражи порядка оцепили жилой дом из-за подозрительной коробки

Фото: Vl.ru

Сегодня, 18 июня, в полицию поступило сообщение о подозрительной коробке в подъезде одного из домов в Первомайском районе. На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка, пожарные и врачи скорой.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, утром жильцы дома № 34 на улице 2-й Поселковой на лестничной клетке 8-го этажа обнаружили коробку с мигающей лампочкой и вызвали полицию.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка оцепили двор, а вскоре к месту событий прибыли пожарные расчеты и врачи скорой.

Полицейские вызвали специалистов группы разминирования, чтобы они могли обследовать подозрительную находку.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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