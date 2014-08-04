"Заинтересованным лицам" предлагают заработать на выборах губернатора Приморья
Избирательная комиссия Приморского края обращает внимание всех ззаинтересованных лиц, что не позднее 11 июля 2018 года полиграфические организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, оказывающие услуги по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов и организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг: по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях и в тот же срок представить указанные и иные сведения, предусмотренные законодательством о выборах, в Избирательную комиссию Приморского края
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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