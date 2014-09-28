Интимную проверку предложат пройти посетителям ночных клубов во Владивостоке

С 19 июня в Приморье у ночных клубов и торговых центров можно проверится на ВИЧ.

Стартовавшая на Камчатке всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», направленная на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, продолжится в Приморском крае. Акция, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), дает возможность пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию всем желающим. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

19-22 июня Приморский край примет у Сахалинской области эстафету по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. В это время брендированные белые автомобили с широкой красной лентой на бортах, ставшей международным символом борьбы со СПИДом, станут заметными элементами городского пейзажа Приморского края. На центральных площадях, в парках, около ночных клубов, возле торговых центров можно будет увидеть МПТ с характерными надписями: «Тест на ВИЧ: Экспедиция». В МПТ специалисты ГБУЗ «Приморский центр профилактики и борьбы со СПИД» будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Остановки МПТ в оживленных местах позволят привлечь к тестированию на ВИЧ людей, которые в обычной жизни и не задумываются о проблеме ВИЧ/СПИД и не мотивированы к прохождению тестирования. Цель акции – призвать жителей нашей страны пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус и еще раз обратить внимание на необходимость соблюдения простых правил профилактики этого заболевания.

Торжественная церемония, подводящая итоги тестирования на ВИЧ-инфекцию в Приморском крае, а также символическая передача флага региона организаторам акции в знак участия края в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 22 июня во Владивостоке.

Место проведения мероприятия: г. Владивосток, ул. ул. Верхнепортовая, 2 (Привокзальная площадь, возле памятника В.И. Ленину)

Время: с 12:00 по 14:00.

Время и место тестирования в населенных пунктах Приморского края

Г. Владивосток – 19-20 июня

19 июня

Время: 10:00-19:00.

Адрес: территория набережной г. Владивосток, рядом с ул. Адмирала Фокина, 1а (площадь около набережной Спортивной гавани).

20 июня

Время: 10:00-18:00.

Адрес: г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 57 (парковочное пространство перед ТЦ Максим).

20 июня – ночное тестирование

Время: 22:00 — 01:00.

Адрес: г. Владивосток, между улицей Светланской и морем (Набережная Цесаревича, бухта Золотой Рог).

Г. Артем – 19 июня

Время: 11:00-17:00.

Адрес: г. Артём, ул. Фрунзе, 32а (парковочное пространство около ТЦ Авиатор).

Г. Уссурийск – 20 июня

Время: 11:00 — 17:00.

Адрес: г. Уссурийск, ул. Чичерина, 137 (парковочное пространство возле супермаркета «Реми»).

Г. Находка – 21 июня — тестирование на предприятии: «Евраз Находкинский морской торговый порт»

Время: 12:00 — 20:00

Адрес: г. Находка, ул. Портовая, 22.

Г. Находка – 21 июня

Время: 12:00 — 18:00.

Адрес: г. Находка, ул. Спортивная, 2а (парковочное пространство перед ТРЦ «Мега»)

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]