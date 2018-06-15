Очень «горячее» видео записали во владивостокской автомойке

Владивостокская мойка самообслуживания поделилась с подписчиками своего инстаграма «горячим» видео с участием молодых девушек, эротично моющих автомобили. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Новости Владивосток аи Приморье (18+).

Публикация от Мойка самообслуживания. (@public_carwash) 15 Июн 2018 в 4:59 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]