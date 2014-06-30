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На Гоголя столкнулись шесть автомобилей

На Гоголя столкнулись шесть автомобилей

В понедельник, 18 июня, около 16:20 в районе дома № 45 на проспекте Красного Знамени во Владивостоке столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
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По предварительной информации, водитель Nissan Fuga двигался вверх со стороны остановки «Гоголя» к кольцу Инструментального завода. В районе дома № 45 на проспекте Красного Знамени с левой полосы вправо начал резко перестраиваться Toyota Prius, водитель Fuga попытался уйти от столкновения с ним, но сделать ему этого не удалось. От незначительного удара Nissan отбросило на три припаркованные машины и двигающийся в попутном направлении Toyota Crown.
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В результате аварии травмы получил рулевой Fuga, он от помощи врачей отказался. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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