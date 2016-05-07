Глава правительства Японии едет во Владивосток

Глава японского правительства Синдзо Абэ подтвердил свое намерение посетить Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая в Совете Федерации.

"Премьер-министр Японии Абэ уже подтвердил, что примет участие в ВЭФ, который состоится 11-13 сентября", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, ВЭФ может стать "хорошей площадкой для поиска точек взаимодействия". "В прошлом году делегация Хоккайдо принимала участие в работе форума, был подписан ряд документов и с Сахалинской областью, и с Приморском краем, - напомнил замминистра. - Надеемся, нам удастся организовать такого рода контакты и в этом году".







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]