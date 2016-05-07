Новости Экономика Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 23:38
  0

Глава правительства Японии едет во Владивосток

Глава правительства Японии едет во Владивосток

Глава японского правительства Синдзо Абэ подтвердил свое намерение посетить Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая в Совете Федерации.
"Премьер-министр Японии Абэ уже подтвердил, что примет участие в ВЭФ, который состоится 11-13 сентября", - сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, ВЭФ может стать "хорошей площадкой для поиска точек взаимодействия". "В прошлом году делегация Хоккайдо принимала участие в работе форума, был подписан ряд документов и с Сахалинской областью, и с Приморском краем, - напомнил замминистра. - Надеемся, нам удастся организовать такого рода контакты и в этом году".



Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря