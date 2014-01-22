Отказавшихся выдать землю австралийцу приморских чиновников уволят в течение недели
Чиновники из Приморского края, отказавшие инвестору из Австралии Джерарду Биркбекому (на фото) в земельном участке для создания производства говядины, будут уволены в течение недели. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ, передают "Вести:Приморье".
Ранее сообщалось, что полпред президента в ДФО дал поручение уволить пятерых чиновников в Приморском крае, которые отказали австралийскому инвестору в земельном участке для создания производства говядины.
"Недавно была встреча с инвестором из Австралии - он хочет реализовать проект в области сельского хозяйства. Ему, кстати, наши неуважаемые коллеги <…> не помогли с выделением земли. Я попросил провести служебное расследование и всех, кто проявил, скажем, такое формальное отношение к инвестору, уволить с работы. <…> Обещали до конца недели эту проблему решить - уволим, чтобы другим было неповадно ", - сказал он.
Как ранее сообщал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, в рамках проекта австралийского инвестора планировалось создать предприятие на 10 тыс. голов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.04.2018 Бизнесмен из Австралии станет инвестором в Приморье
-
25.04.2018 Тарасенко встретился с предпринимателем, из-за которого полпред уволил 5 чиновников (фото)
-
19.04.2018 Трутнев поручил уволить пять чиновников в Приморье за отказ в земле инвестору из Австралии
-
03.08.2016 Трутнев пригрозил отправить в отставку чиновников,срывающих развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке
-
15.11.2014 Юрий Трутнев дал две недели на поправки в налоговый кодекс
-
22.01.2014 Юрий Трутнев: «У Владивостока достаточно земли, чтобы обеспечить все многодетные семьи»
Добавить комментарий