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Вчера, 23:45
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Отказавшихся выдать землю австралийцу приморских чиновников уволят в течение недели

Отказавшихся выдать землю австралийцу приморских чиновников уволят в течение недели

Чиновники из Приморского края, отказавшие инвестору из Австралии Джерарду Биркбекому (на фото) в земельном участке для создания производства говядины, будут уволены в течение недели. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ, передают "Вести:Приморье".
Ранее сообщалось, что полпред президента в ДФО дал поручение уволить пятерых чиновников в Приморском крае, которые отказали австралийскому инвестору в земельном участке для создания производства говядины.
"Недавно была встреча с инвестором из Австралии - он хочет реализовать проект в области сельского хозяйства. Ему, кстати, наши неуважаемые коллеги <…> не помогли с выделением земли. Я попросил провести служебное расследование и всех, кто проявил, скажем, такое формальное отношение к инвестору, уволить с работы. <…> Обещали до конца недели эту проблему решить - уволим, чтобы другим было неповадно ", - сказал он.
Как ранее сообщал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, в рамках проекта австралийского инвестора планировалось создать предприятие на 10 тыс. голов.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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