В Уссурийске танк свалился в канаву
В Уссурийске водитель танка не справился с управлением, и танк угодил в кювет. Фото и видеоматериалы данного происшествия попали в социальные сети.
На помощь горе-танкистам пришли сослуживцы. Грозную машину из канавы вытащили взяв на буксир двумя такими же танками.
О пострадавших ничего не сообщается.
Видео с паблика mark2_che
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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