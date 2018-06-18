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В Уссурийске танк свалился в канаву

В Уссурийске танк свалился в канаву

Фото: mark2_che

В Уссурийске водитель танка не справился с управлением, и танк угодил в кювет. Фото и видеоматериалы данного происшествия попали в социальные сети.

На помощь горе-танкистам пришли сослуживцы. Грозную машину из канавы вытащили взяв на буксир двумя такими же танками.

О пострадавших ничего не сообщается.

Видео с паблика mark2_che

 

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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