"Вести: Приморье": Приморские ученые подобрались к разгадке языка дельфинов
Приморские ученые подобрались к разгадке языка дельфинов. Поиск новых способов общения с морскими млекопитающими поможет добытчикам договориться с рыбой или кальмаром. Первые эксперименты по установлению языкового контакта с косаткой провели специалисты ТИНРО-центра. Об исследованиях, которые объединят усилия нескольких научных организаций Приморья, смотрите репортаж Елены Штылиной в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 19 июня, в 18.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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