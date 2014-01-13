Во Владивостоке растет число жалоб на водителей, паркующихся на газонах

В краевом центре растёт число правонарушителей, которые паркуют свои автомобили на газонах, клумбах и зонах зелёных насаждений. Ежедневно специалисты городской администрации составляют материалы по данным правонарушениям и привлекают к административной ответственности нерадивых автомобилистов.

Как сообщили в администрации города, к ответственности за парковку на газонах привлекаем по итогам ежедневных рейдов и по жалобам граждан. В последнее время число жалоб от жителей возросло в разы.

Так, к примеру, сегодня, 19 июня, на заседании административной комиссии Первореченского района рассматривается сразу 10 протоколов за парковку на зонах зелёных насаждений. Всех нарушителей ждут штрафы от одной до трёх тысяч рублей. Все материалы, которые сегодня рассмотрит комиссия, составлены по итогам жалоб граждан.

Напомним, что если вы стали свидетелем парковки на зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты и места нарушения в ГИБДД или администрацию Владивостока. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечён к административной ответственности.

В числе сегодняшних нарушителей в Первореченском районе – автолюбители, оставлявшие свои транспортные средства на газонах на улицах Героев Варяга, Вострецова, Колесника, Посадской и проспекте 100-летия Владивостока.

Отметим, что в Думе Владивостока на рассмотрении находится проект новых правил благоустройства города, представленный администрацией краевой столицы. Предполагается, что в дальнейшем будут увеличены и штрафы за нарушение правил благоустройства города, а именно - за парковку на газонах, незаконную торговлю, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многое другое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]