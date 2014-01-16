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СКР Приморья получил неретушированную запись инцидента с участием девушек во Владивостоке

СКР Приморья получил неретушированную запись инцидента с участием девушек во Владивостоке

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю проверяет информацию и видеозапись об избиении несовершеннолетней девушки сверстницей во Владивостоке.  Сообщила программе "Вести:Приморье" старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

Как сообщал ранее, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой одна девушка избивает другую руками и ногами, после чего заставляет ее, стоя на коленях, извиняться. Причина конфликта неизвестна. Администраторы страницы, на которой появилось видео, сообщили, что запись без ретуши лиц участниц они передали в Следственный комитет.

"Следователи проверяют поступившую информацию об избиении несовершеннолетней во Владивостоке", сказала Римская.

Специалисты с опасением отмечают, в крае практически ежегодно фиксируются подобные публичные не по-детски агрессивные разборки.

Почему среди молодежи растет градус ненависти и какие последствия ждут юных садистов, смотрите в сюжете программы "Вести: Приморье" сегодня в 18.44 на телеканале "Россия-1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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