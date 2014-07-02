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Почти на миллион рублей пополнят бюджет Владивостока перевозчики-нарушители

Почти на миллион рублей пополнят бюджет Владивостока перевозчики-нарушители

Фото: Администрация г. Владивостока

Штрафов на общую сумму 904 тысячи рублей выписано с начала года автотранспортным предприятиям Владивостока, занятым пассажирскими перевозками. Они наложены за различные нарушения в работе автобусов. Все вырученные деньги идут в бюджет города.

Как сообщили в администрации города, речь не идет о нарушении водителями правил дорожного движения – штрафы за такие нарушения выписывает ГИБДД. Речь идет о несоблюдении договорных обязательств, которые заключены с мэрией. В перечне таких нарушений – неудовлетворительное состояние транспортного средства, несоблюдение водителем графика или маршрута движения, курение водителя за рулем и разговоры по телефону во время движения, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров.

Штрафы за такие нарушения составляют от 5 до 8 тысяч рублей.

Например, 8 тысяч заплатит руководитель компании за то, что его водитель во время движения общался по телефону без использования специальной гарнитуры. Такая же сумма полагается за курение в салоне, за нарушение графика или маршрута. 5 тысяч рублей – сумма штрафа за грязь в салоне, а также высадку и посадку пассажиров в неположенном месте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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