Гребцы со всего Приморья и Хабаровска сразились за медали чемпионата нашего края по гребле на байдарках и каноэ. Приняли в нём участие около 150 спортсменов, состязались они в разных возрастных категориях. Для гребцов это важнейшие соревнования. Почему и кто готовился к этому чемпионату даже зимой?

Первая гонка. Юный Саша ещё стоит в лодке неуверенно, но к финишу идёт с азартом. Покорить водный трек, не упасть, пересечь заветную прямую — для него уже победа. Хотя, конечно, маленький каноист мечтает о настоящей.

Александр Соснин, гребец: «Я занимаюсь год, встал в лодку неделю назад, а прошлой осенью ходил хуже, чем сейчас. Пойду 500 и 200 метров, надеюсь на победу».

Так гребок за гребком и рождается не только жажда к победе, но и заветные цифры на секундомере судьи. Но результат — это годы ежедневных тренировок.

Игорь Аликин, КМС по гребле на каноэ: «Кто-то показывает как он научился стоять в лодке, а для кого-то - это отбор. К нему тщательно готовятся, тренируются всю зиму».

Для парней постарше эта гонка — возможность попасть на всероссийские состязания. Каждый заезд на чемпионате края, говорят, важен. Нужно справиться с волнением, удачно взять старт, разложить дистанцию.

Евгений Круглов, тренер по гребле на байдарках и каноэ ДЮСШ: «Это самые важные дни для гребцов. Сейчас мы узнаем, кто должен и может ехать на соревнования всероссийского уровня. Начинаются соревнования с Саратова, в июле. И потом ряд соревнований в августе — спартакиада, первенство России».

Горящие глаза — это победа в кармане, а точнее, золото на груди.

Дмитрий Кисилёв, победитель чемпионата ПК по гребле на каноэ: «Всё хорошо, пришёл как и планировали. Первый».

Олеся Чиркина, победитель чемпионата ПК по гребле на байдарке: «Очень довольна результатом, хорошее время».

Пьедестал в Приморье — лишь первая ступень. У этих юных спортсменов мечта — одолеть соперников посерьезнее, привезти в край медаль со всероссийских и мировых состязаний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]