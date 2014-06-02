В среду школьники Владивостока сдадут два последних ЕГЭ – по физике и литературе

20 июня школьники Владивостока сдадут два последних ЕГЭ – по физике и литературе. Оставшиеся дни до конца месяца будут использованы под резерв. В резервные дни участники сдают экзамены в случае совпадения выбранных экзаменов в один день или неявки на экзамен по уважительной причине. Также, если выпускник получил результат ниже минимального количества баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), то он может пересдать экзамен в резервные дни.

Как сообщили в администрации Владивостока, для сдачи ЕГЭ в краевом центре было подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходил государственный экзамен, были установлены камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи были оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.

Выпускников в этом году 2545 человек. Все одиннадцатиклассники сдали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще 9 предметов предлагались ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1585 школьника, что составило 62 % от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – физика, которую пожелали сдавать 737 (29 %) одиннадцатиклассников. На третьем месте – история. Ее выбрали 659 (25,9 %) человек. На четвертом – английский язык. Самой невостребованной стала география.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]