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Появилось еще одно доказательство, что жители Владивостока очень обеспеченные люди

Появилось еще одно доказательство, что жители Владивостока очень обеспеченные люди

Владивосток оказался на втором месте рейтинга городов, в которых жители чаще всего летают за рубеж. Такие данные были получены после анализа статистики продаж более 1 млн. авиабилетов за последние 3 года. На основе этих данных определены российские города, жители которых чаще всего летают за рубеж.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpogoda.ru, лидером стала Москва — отсюда за пределы России отправились 39% граждан, на втором месте Владивосток с показателем 37%. Также активно путешествовали за границу с 2015 по 2018 год жители Новосибирска и Екатеринбурга — по 32%, Казани — 31%, Санкт-Петербурга — 31%, Нижнего Новгорода — 28%, Грозного — 26% и Самары — 25%.

17% выезжающих за границу россиян проживают в Центральном федеральном округе, 15% — в Южном, 13 — в Приволжском. Реже всего отправляются за рубеж жители Северо-Восточного округа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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