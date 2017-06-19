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Анонс на 20 июня

20 июня - приморские школьники сдают ЕГЭ по физике и литературе.

20 июня в 18.00 в Дальневосточном государственном институте искусств (Петра Великого, 3а) – дипломный спектакль «Конец дома Бернарды Альбы» (Федерико Гарсиа Лорка). 

20 июня в 19.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – лекция «Утомление и восстановление в тренировке».

20 июня в 19.00 - г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Кубок г. Владивостока по парусному спорту, «гонки по средам».

20-24 июня - г. Спасск-Дальний. Краевые финальные соревнования «Кожаный мяч», этап всероссийских соревнований, команды 2003-04 гг.р.

20 июня – Всемирный день беженцев.

20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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