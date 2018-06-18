Стали известны подробности ДТП c участием Т-72 под Уссурийском (видео,фото)
В понедельник, 18 июня, недалеко от Уссурийска, в районе села Струговка во время передвижения военной колонны танк Т-72Б свалился в кювет. Вытягивать боевую единицу пришлось при помощи буксира и тяжелой гусеничной техники.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, инцидент произошел недалеко от села Струговка в Октябрьском районе. Колонна тяжелой гусеничной техники в составе танков Т-72Б и других бронемашин двигалась по дороге, когда один из танков неожиданно съехал в канаву.
Что послужило причиной инцидента, не уточняется, однако никто в результате нештатной ситуации не пострадал. Посмотреть на лежащий в канаве танк сбежались несколько жителей населенного пункта, которые снимали все на камеры своих телефонов. Вытягивать тяжелую боевую единицу пришлось при помощи двух таких же танков и буксира. После этого военная техника продолжила движение в место назначения.
видео - @mark2_che
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.06.2018 Недалеко от Уссурийска танк свалился в канаву
-
06.04.2017 На территории воинской части в Уссурийске загорелась БМП и сдетонировал ее боезапас (фото, видео)
-
05.11.2016 На трассе Романовка - Смоляниново рейсовый автобус ушел с трассы в кювет
-
21.01.2016 Три села в Уссурийском округе Приморья остаются в транспортной блокаде из-за сугробов
-
26.06.2015 В Приморье за полчаса построили мост для переправы тяжелой военной техники
-
22.09.2014 Трое морпехов утонули во время десантирования на учениях "Восток-2014"
Добавить комментарий