Стали известны подробности ДТП c участием Т-72 под Уссурийском (видео,фото)

В понедельник, 18 июня, недалеко от Уссурийска, в районе села Струговка во время передвижения военной колонны танк Т-72Б свалился в кювет. Вытягивать боевую единицу пришлось при помощи буксира и тяжелой гусеничной техники.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru, инцидент произошел недалеко от села Струговка в Октябрьском районе. Колонна тяжелой гусеничной техники в составе танков Т-72Б и других бронемашин двигалась по дороге, когда один из танков неожиданно съехал в канаву.

Что послужило причиной инцидента, не уточняется, однако никто в результате нештатной ситуации не пострадал. Посмотреть на лежащий в канаве танк сбежались несколько жителей населенного пункта, которые снимали все на камеры своих телефонов. Вытягивать тяжелую боевую единицу пришлось при помощи двух таких же танков и буксира. После этого военная техника продолжила движение в место назначения.

видео - @mark2_che

Публикация от Марк Чернослив (Уссурийск)18+ (@mark2_che) 18 Июн 2018 в 4:24 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]