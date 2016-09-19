15,4 млн рублей готова потратить администрация Владивостока на главный общественный туалет в городе
Власти Владивостока объявили аукцион на строительство общественного туалета на набережной Спортивной гавани. За появление уборной в центре города муниципалитет готов отдать 15,4 млн рублей.
Общая площадь объекта (само здание и участок вокруг, который планируют озеленить) составит 900 квадратных метров.
Согласно разработанному проекту, мужским туалетом одновременно смогут воспользоваться восемь человек, женским – шесть. При этом в каждом из залов – мужском и женском – будет установлено по одной кабине для маломобильных граждан. Также проектом в общественном туалете предусмотрено искусственное освещение, при оборудовании туалета будут применены антивандальные материалы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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