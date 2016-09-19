Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:28
  0

15,4 млн рублей готова потратить администрация Владивостока на главный общественный туалет в городе

15,4 млн рублей готова потратить администрация Владивостока на главный общественный туалет в городе

Фото: Администрация г. Владивостока

Власти Владивостока объявили аукцион на строительство общественного туалета на набережной Спортивной гавани. За появление уборной в центре города муниципалитет готов отдать 15,4 млн рублей.

Общая площадь объекта (само здание и участок вокруг, который планируют озеленить) составит 900 квадратных метров.

Согласно разработанному проекту, мужским туалетом одновременно смогут воспользоваться восемь человек, женским – шесть. При этом в каждом из залов – мужском и женском – будет установлено по одной кабине для маломобильных граждан. Также проектом в общественном туалете предусмотрено искусственное освещение, при оборудовании туалета будут применены антивандальные материалы.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря