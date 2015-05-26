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Психолог прокомментировал видео избиения девушки во Владивостоке

Фото: dps_control

Жестокие каникулы. Следственный комитет начал проверку по факту очередного избиения школьницы во Владивостоке.  Сегодня видео подростковой экзекуции появилось в соцсетях.  На нем девушка яростно избивает сверстницу и заставляет просить прощения. По словам пользователей паблика, участникам зверской драки всего по 13-15 лет, и они ведут асоциальный образ жизни. Специалисты с опасением отмечают, в крае практически ежегодно фиксируются подобные публичные не по-детски агрессивные  разборки.

Анастасия Горохова, главный врач Краевой детской психиатрической больницы: "У меня, как у специалиста, большую тревогу вызывает тот, кто снимал и выкладывал это видео в Сеть. Человек, который это снимает, подвержен тайным страстям, комплексам, а может быть даже паталогическим фантазиям. Такой человек страшней".

Почему среди молодежи растет градус ненависти и какие последствия ждут юных садистов, расскажем в выпуске программы "Вести: Приморье" 19 июня в 18.39 на телеканале "Россия1".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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