Психолог прокомментировал видео избиения девушки во Владивостоке

Жестокие каникулы. Следственный комитет начал проверку по факту очередного избиения школьницы во Владивостоке. Сегодня видео подростковой экзекуции появилось в соцсетях. На нем девушка яростно избивает сверстницу и заставляет просить прощения. По словам пользователей паблика, участникам зверской драки всего по 13-15 лет, и они ведут асоциальный образ жизни. Специалисты с опасением отмечают, в крае практически ежегодно фиксируются подобные публичные не по-детски агрессивные разборки.

Анастасия Горохова, главный врач Краевой детской психиатрической больницы: "У меня, как у специалиста, большую тревогу вызывает тот, кто снимал и выкладывал это видео в Сеть. Человек, который это снимает, подвержен тайным страстям, комплексам, а может быть даже паталогическим фантазиям. Такой человек страшней".



Почему среди молодежи растет градус ненависти и какие последствия ждут юных садистов, расскажем в выпуске программы "Вести: Приморье" 19 июня в 18.39 на телеканале "Россия1".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]