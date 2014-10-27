Взлетно-посадочная полоса отремонтирована в Дальнереченске

Ремонт взлетно-посадочной полосы завершился в Дальнереченске. На эту полосу протяженностью 675 метров садятся самолеты DHC-6, перевозящие пассажиров по внутрикраевым маршрутам.

Как сообщили в администрации Приморского края, общая сумма затрат на ремонт составила 900 тысяч рублей. В числе проведенных работ – отсыпка дресвой полотна ВПП, планировка полосы, уплотнение вибрационным катком, а также устройство системы дренажных канав, включающее разработку канав экскаватором с последующей засыпкой скальным грунтом.

В прошлом году в крае были построены два новых здания аэровокзалов в северных поселках, а также реконструированы взлетно-посадочные полосы в нескольких населенных пунктах.

На субсидирование внутрикраевых авиаперелетов в 2018 году будет направлено более 216 миллионов рублей из регионального бюджета. Это больше, чем в 2017 году, когда сумма субсидий составила почти 198 миллионов рублей. Для населения на билеты по краевым маршрутам установлен социальный тариф. Благодаря этому, на самолетах DHC-6 удалось снизить стоимость билетов в два раза, а для вертолетов – в десять раз.

Сегодня в Приморье передвигаться по воздуху можно по 13 маршрутам. «Авиакомпания «Аврора» самолетами DHС-6 выполняет регулярные внутрикраевые рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, Преображение, Восток. ООО «Дальнереченск Авиа» выполняет один внутрикраевой рейс раз в неделю самолетом Ан-2 по маршруту «Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга» и обратно. Также два маршрута обеспечиваются вертолетом Ми-8: «Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу» и «Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга» и обратно.

За пять месяцев 2018 года в местном авиационном сообщении перевезено 3 179 пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]