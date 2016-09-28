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Морской котик из Приморского океанариума стал символом необычного города

Морской котик из Приморского океанариума стал символом необычного города

Фото: НОК "Приморский океанариум"

Морской котик из Приморского океанариума стал символом летней школы для одарённых школьников Наноград.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, этим летом на событийной карте Приморья появится город «Наноград» - так называется проект Автономной некоммерческой просветительской организации в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига Роснано».

Летняя школа является ежегодным событием. Она проводится в восьмой раз и каждый раз в новом регионе. «Наноград» имеет статус федеральной инновационной площадки, во Владивосток, на кампус ДВФУ приедут умники и умницы со всей страны.

Важным элементом культуры летней школы стало присутствие «тотемного животного» - Ученого кота в разных его ипостасях. Поскольку «Наноград-2018» будет проходить в лучшем городе у моря, на роль тотемного животного приглашён не обычный кот, а морской.

Обитатель Приморского океанариума – морской котик Паша, при поддержке своей подруги Чебы, уже снялся для видеоролика, который будет демонстрироваться на церемонии открытия «Нанограда - 2018». Стилизованные изображения Ученого кота Паши будут размещены на полиграфической продукции, флагах и футболках жителей необычного города.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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