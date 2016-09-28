Морской котик из Приморского океанариума стал символом необычного города
Морской котик из Приморского океанариума стал символом летней школы для одарённых школьников Наноград.
Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, этим летом на событийной карте Приморья появится город «Наноград» - так называется проект Автономной некоммерческой просветительской организации в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига Роснано».
Летняя школа является ежегодным событием. Она проводится в восьмой раз и каждый раз в новом регионе. «Наноград» имеет статус федеральной инновационной площадки, во Владивосток, на кампус ДВФУ приедут умники и умницы со всей страны.
Важным элементом культуры летней школы стало присутствие «тотемного животного» - Ученого кота в разных его ипостасях. Поскольку «Наноград-2018» будет проходить в лучшем городе у моря, на роль тотемного животного приглашён не обычный кот, а морской.
Обитатель Приморского океанариума – морской котик Паша, при поддержке своей подруги Чебы, уже снялся для видеоролика, который будет демонстрироваться на церемонии открытия «Нанограда - 2018». Стилизованные изображения Ученого кота Паши будут размещены на полиграфической продукции, флагах и футболках жителей необычного города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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