Необычная девочка появилась на свет во Владивостоке
Младенец родился весом 5 580 граммов и ростом 61 сантиметр, что сильно превышает средние антропометрические показатели у новорожденных. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на депертамент здравоохранения Приморья.
Врачи родильного дома № 1 Владивостока, где приняли роды у 35-летней мамы, отмечают, что детей с такими показателями считают крупными и относят к категории гигантов.
«Малыш хоть и является новорожденным, по своим физическим показателям развития не уступает двухмесячным деткам», — отметил главный врач роддома № 1 Виталий Мельников.
Новорожденной уже дали имя — Анна. У малышки есть старшие брат и сестра. Врачи говорят, что роды прошли нормально, мать и ребенок чувствую себя хорошо и скоро их выпишут домой. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в Приморье ежегодно рождаются крупные малыши, но по статистике большинство «крепышей» — мальчики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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