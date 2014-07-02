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Необычная девочка появилась на свет во Владивостоке

Необычная девочка появилась на свет во Владивостоке

Младенец родился весом 5 580 граммов и ростом 61 сантиметр, что сильно превышает средние антропометрические показатели у новорожденных. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на депертамент здравоохранения Приморья.

Врачи родильного дома № 1 Владивостока, где приняли роды у 35-летней мамы, отмечают, что детей с такими показателями считают крупными и относят к категории гигантов.

«Малыш хоть и является новорожденным, по своим физическим показателям развития не уступает двухмесячным деткам», — отметил главный врач роддома № 1 Виталий Мельников.

Новорожденной уже дали имя — Анна. У малышки есть старшие брат и сестра. Врачи говорят, что роды прошли нормально, мать и ребенок чувствую себя хорошо и скоро их выпишут домой. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в Приморье ежегодно рождаются крупные малыши, но по статистике большинство «крепышей» — мальчики.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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