Более 20 кг трепанга, корня женьшеня и дериватов пытались незаконно вывезти из Приморья
Более 20 кг незадекларированного трепанга, корни женьшеня и рог животного, предположительно, сайгака обнаружили в большегрузе уссурийские таможенники совместно с пограничниками в пункте пропуска МАПП Пограничный.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни, трепанг был обнаружен в пункте пропуска МАПП Пограничный при таможенном досмотре автомобиля, выезжавшего в Китай. Пять пакетов с сушеным трепангом водитель спрятал в кабине автомобиля, еще 5 свертков с трепангом таможенники выявили с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса в воздушном фильтре двигателя. Кроме того, в кабине таможенники обнаружили предположительно рог сайгака и корни женьшеня общим весом 0,55 кг.
Водитель, россиянин, пояснил, что вывозил товары в Китай по просьбе гражданина КНР за денежное вознаграждение - 20 тысяч рублей.
Товар изъят. Проводится расследование. За сокрытие товаров от таможенного контроля в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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