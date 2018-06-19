Вандалы осквернили кроссовер "Порш", принадлежащий предпринимательнице из Владивостока
В полицию Владивостока с сообщением о повреждении автомобиля обратилась жительница одного из домов в Ленинском районе столицы Приморья, сообщают "Вести:Приморье".
Женщина-предприниматель пояснила, что припарковала машину "Порш" во дворе и отлучилась на несколько часов на деловую встречу. После возвращения женщина обнаружила, что неизвестные злоумышленники облили ее кроссовер краской, в результате чего был поврежден практически весь кузов автомобиля.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.01.2018 Хулиганы обстреляли дорогой Gelandewagen во Владивостоке
-
18.12.2017 Разборки за место на парковке по-владивостокски
-
06.05.2015 Неизвестные хулиганы облили краской более десятка автомбилей во Владивостоке
-
05.12.2017 Неизвестные пытались угнать Lexus CT 200h сотрудницы администрации Приморья
-
20.10.2017 У жительницы Владивостока похитили криптовалюту
-
18.10.2017 У девушки из Владивостока с интернет-кошелька украли биткоины
Добавить комментарий