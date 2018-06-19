Вандалы осквернили кроссовер "Порш", принадлежащий предпринимательнице из Владивостока

В полицию Владивостока с сообщением о повреждении автомобиля обратилась жительница одного из домов в Ленинском районе столицы Приморья, сообщают "Вести:Приморье".

Женщина-предприниматель пояснила, что припарковала машину "Порш" во дворе и отлучилась на несколько часов на деловую встречу. После возвращения женщина обнаружила, что неизвестные злоумышленники облили ее кроссовер краской, в результате чего был поврежден практически весь кузов автомобиля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]