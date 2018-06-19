Россия-Египет (онлайн)
В Санкт-Петербурге в рамках второго тура предварительного этапа чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года сборная России встречается с командой Египта. Матч начнется в 4 часа утра 19 июня по Владивостокскому времени.
Напомним, что после первого тура в группе "А" сборная России имеет 3 три очка, у Египта набранный очков нет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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