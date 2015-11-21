В Приморье загадочным образом утопили автомобиль

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 по неизвестной причине оказался в водоеме(на фото).

Инстаграм-паблик «Экипажи ДПС» опубликовал видео, на котором запечатлена машина, полупогруженная в воду. Голос за кадром удивляется, как Toyota могла вообще добраться до этого места.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]