В Приморье загадочным образом утопили автомобиль
Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 200 по неизвестной причине оказался в водоеме(на фото).
Инстаграм-паблик «Экипажи ДПС» опубликовал видео, на котором запечатлена машина, полупогруженная в воду. Голос за кадром удивляется, как Toyota могла вообще добраться до этого места.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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