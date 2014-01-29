В Испании по подозрению в мошенничестве задержан экс-депутат и предприниматель из Приморья

Бывший депутат Законодательного собрания Приморского края, предприниматель Владимир Хмель ( на фото) в ходе секретной операции был задержан в Испании по подозрению в налоговом мошенничестве. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила испанская газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

По информации издания, арест был произведен прошлым летом, но операция была секретной, и ранее о ней не сообщалось. Налоговая служба Испании подозревает Хмеля в мошенничестве на €17 млн. Предполагается, что он мог использовать сеть предприятий для отмывания денег незаконного происхождения посредством инвестиций в недвижимость и туристические компании на Канарских островах.

Газета уточняет, что в рамках расследования также был задержан директор одного из офисов банка Popular, который сотрудничал с предпринимателем, перемещая его средства как внутри, так и за пределами Испании. Когда экс-депутат почувствовал, что в отношении него ведется расследование, он пытался перевести свои вложения во Францию, куда часто путешествовал.

Хмель, по данным издания, использовал ранее свои контакты, чтобы ввозить в Россию продукцию из Китая, не платя соответствующие пошлины. С 2004 по 2007 год в отношении него было проведено расследование в РФ. С 2009 года он начал вкладывать в Испании средства в землю, недвижимость, открыл несколько туристический предприятий на Тенерифе. Одна из компаний Хмеля специализировалась на организации таких мероприятий, как прогулки на дорогостоящих яхтах, полеты на вертолетах и прочее.

В результате деятельность предпринимателя привлекла внимание правоохранительных органов королевства.

В гражданской гвардии Испании корреспонденту ТАСС информацию о задержании Хмеля подтвердить не смогли. От посольства России в Мадриде комментарий получить пока не удалось.

Справка: Хмель Владимир Алексеевич, депутат Законодательного собрания Приморья 3-го созыва от избирательного округа № 1 (г. Арсеньев). Родился 9 сентября 1953 года. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности инженер-электромеханик. Работал электромехаником в плавсоставе флота СМП, инженером по технике безопасности и главным механиком треста "Приморскстройтранс", секретарем райкома КПСС, главным инженером Приморского краевого центра "Автовазтехобслуживание", заместителем директора, директором арендного предприятия, затем — ТОО "Торговый дом "Коммерсант", коммерческим директором ПКП "Альт", заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО "Ростек-ДВ-сервис", директором ООО "Арсеньевстройтранс". В июле 2004 года избран президентом Союза автотранспортников Приморского края. В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края третьего созыва. Работал в комитете по региональной политике и законности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]