России удалось сделать то, что не получалось 32 года
Россия стала первой командой, которая фактически вышла в плей-офф мундиаля-2018. Последний раз групповую стадию чемпионата мира сборная команда нашей страны, тогда СССР, преодолевала в далеком 1986 году в Мексике.
После победы во втором туре предварительного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России практически забронировала себе место в плей-офф турнира. Обыграв Египет - 3:1, наша команда набрала 6 очков и c вероятностью 99,9% гарантировала себе место не ниже второго в группе "А". 0,01% остается на фантастический вариант, когда Саудовская Аравия обыграет команду Уругвая и с учетом последнего матча с Египтом отыграет у сборная России разницу +12 в забитых мячах.
В 1/8 финала российская сборная должна встретится с одной из команд группы "В", где выступают Иран,Португалия,Испания и Марокко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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