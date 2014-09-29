России удалось сделать то, что не получалось 32 года

Россия стала первой командой, которая фактически вышла в плей-офф мундиаля-2018. Последний раз групповую стадию чемпионата мира сборная команда нашей страны, тогда СССР, преодолевала в далеком 1986 году в Мексике.

После победы во втором туре предварительного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России практически забронировала себе место в плей-офф турнира. Обыграв Египет - 3:1, наша команда набрала 6 очков и c вероятностью 99,9% гарантировала себе место не ниже второго в группе "А". 0,01% остается на фантастический вариант, когда Саудовская Аравия обыграет команду Уругвая и с учетом последнего матча с Египтом отыграет у сборная России разницу +12 в забитых мячах.

В 1/8 финала российская сборная должна встретится с одной из команд группы "В", где выступают Иран,Португалия,Испания и Марокко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]