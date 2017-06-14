В Приморье ждут тропических ливней локального характера
20 июня днем и в ночь с 20 на 21 июня в крае местами возможны тропические ливни локального характера с количеством 25 – 40 мм за 3-4 часа. При грозах возможно шквалистое усиление ветра,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Такой сильный ливень возможен только при обострении фронта. Пока вероятность опасного явления составляет всего 70-75% – это означает что это не точно. В целом в крае пройдут кратковременные осадки.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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