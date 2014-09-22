Приморье накроет третья волна "охотоморского" похолодания

24 июня в Приморском крае снова начнется похолодание. Придет третья волна охотоморского вторжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

Сначала похолодает на севере и на востоке края, затем похолодание продвинется на юг края. Но это похолодание будет не таким сильным, и не так заметным как прошлые две волны вторжения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]