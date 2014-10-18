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Реабилитацией наркозависимых в Приморье занимаются по специальной программе анонимно и бесплатно

Реабилитацией наркозависимых в Приморье занимаются по специальной программе анонимно и бесплатно

Фото: exzk.ru

Специальная программа для реабилитации наркозависимых граждан разработана и действует в Приморском крае. Помощь в рамках программы оказывается анонимно и бесплатно.

По мнению врачей, помочь наркозависимым людям можно, главное – чтобы человек обратился за помощью. Достаточно позвонить по телефону: 245-13-14 и записаться на консультацию, на которой расскажут про условия прохождения курса. По субботам, в 11.00, во Владивостоке в отделении реабилитации по адресу ул. Гоголя, 35 проводятся лекции и семинары для родственников и близкого окружения наркозависимых. Все мероприятия и лечение осуществляются на бюджетной основе, анонимно

Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной профилактике и лечению наркомании, которая состоялась в администрации Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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