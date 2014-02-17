Владивосток проснулся в 4 утра, чтобы живьем увидеть историческую победу России

Белые ночи Питера и туманное утро Владивостока объединила сегодня победа сборной России над Египтом. В четыре часа утра город проснулся, чтобы вместе со всей Россией болеть за наших! И все ожидания болельщиков Приморья оправдались на все сто!

На главную площадь Владивостока задолго до начала исторического матча пришли самые стойкие и верные . В городе — морось, туман, холод, в душе — робкие ожидания нет, не чуда, а только — победы!

Настроения болельщиков на площади разделяют все, кто ночь-то вовсе и не спал, чтобы стать очевидцем события, которого в футбольной истории России не случалось уже вот 32 года. С утра — на работу! Совсем в ином настроении, чем накануне!

Победа наших на этом чемпионате мира больше всего нужна вот этим мальчишкам, которые сегодня совсем в ином настроении вышли на тренировку детской сборной нашего Луча. И здесь уже они не играют в Месси и Роналду, а примеривают на себя футболки с номерами Дзюбы и Черышева.

А всем взрослым болельщикам уже нужно планировать своё время, чтобы очередное утро провести уже в ожидании победы нашей сборной в 1\8 финала. Все главы матчи чемпионата будут показывать на центральной площади Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]