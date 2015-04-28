В Приморье суд рассмотрит дело по обвинению нерадивой матери

Жительница Кавалеровского района - мать троих несовершеннолетних детей (дочь 2002 г.р., дочь 2005 г.р., сына 2009 г.р.) - в декабре 2017 года оставила их одних на неделю в неблагоустроенном доме, в котором отсутствовала вода и продукты питания.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, дети были вынуждены ходить на соседнюю улицу в колонку за водой, в доме длительное время отсутствовало электричество, так как его отключили за неуплату, отсутствовали дрова. Чтобы растопить печь и приготовить на ней еду, несовершеннолетние каждый день ходили в лес и собирали сухие ветки. Имевшиеся в небольшом количестве в доме продукты (макароны, крупы) закончились, запаса продуктов питания в доме не было, деньги мать не оставила. Вследствие неисполнения родительских обязанностей несовершеннолетним детям не были обеспечены необходимый уход, нормальное развитие и нравственное воспитание.

Уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]