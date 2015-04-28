В Приморье суд рассмотрит дело по обвинению нерадивой матери
Жительница Кавалеровского района - мать троих несовершеннолетних детей (дочь 2002 г.р., дочь 2005 г.р., сына 2009 г.р.) - в декабре 2017 года оставила их одних на неделю в неблагоустроенном доме, в котором отсутствовала вода и продукты питания.
Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, дети были вынуждены ходить на соседнюю улицу в колонку за водой, в доме длительное время отсутствовало электричество, так как его отключили за неуплату, отсутствовали дрова. Чтобы растопить печь и приготовить на ней еду, несовершеннолетние каждый день ходили в лес и собирали сухие ветки. Имевшиеся в небольшом количестве в доме продукты (макароны, крупы) закончились, запаса продуктов питания в доме не было, деньги мать не оставила. Вследствие неисполнения родительских обязанностей несовершеннолетним детям не были обеспечены необходимый уход, нормальное развитие и нравственное воспитание.
Уголовное дело по факту неисполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.02.2018 Против матери, оставившей своих детей одних дома на неделю, возбуждено уголовное дело
-
05.02.2018 Возбуждено уголовное дело в отошении жительницы Приморья, на неделю оставившей одних детей в неблагоустроенном доме
-
27.07.2017 Мировой суд Хасанского района вынес приговор нерадивой многодетной матери
-
16.12.2016 Полиция изъяла из неблагополучной семьи двух малолетних детей в Пограничном районе Приморья
-
16.03.2016 По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении нерадивой матери
-
28.04.2015 Уссурийская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела против нерадивой матери
Добавить комментарий