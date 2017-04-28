В Приморье пропала молодая мама

В Лесозаводске объявлен срочный розыск 25-летней Натальи Гуга,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

Известно, что около 19 часов вечера 18 июня Наталья ушла из дома по ул. Нижне-Амурская и по настоящее время место ее нахождения не известно. Дома остался годовалый сын. Огромная просьба откликнуться тем, кто видел ее или знает о ее месте нахождения.

Тел: +7 (924) 135-04-61 Людмила, 89146993967 Юлия, либо ДЧ г.Лесозаводск 020

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]