В Приморье пропала молодая мама
В Лесозаводске объявлен срочный розыск 25-летней Натальи Гуга,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.
Известно, что около 19 часов вечера 18 июня Наталья ушла из дома по ул. Нижне-Амурская и по настоящее время место ее нахождения не известно. Дома остался годовалый сын. Огромная просьба откликнуться тем, кто видел ее или знает о ее месте нахождения.
Тел: +7 (924) 135-04-61 Людмила, 89146993967 Юлия, либо ДЧ г.Лесозаводск 020
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.05.2018 Во Владивостоке пропала молодая женщина с ребенком
-
10.02.2018 Молодая мама пропала при загадочных обстоятельствах в Приморье
-
13.11.2017 Молодая женщина, пропавшая две недели назад, вышла на связь
-
14.06.2017 В Приморье пропала 16-летняя девушка(фото)
-
12.06.2017 Объявленная в розыск 14-летняя Валерия Кадышева найдена живой
-
28.04.2017 В Приморье пропала 14-летняя девочка
Добавить комментарий