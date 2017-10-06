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Программа "Автовести": Краски "Магвайерс", защитное покрытие LINE-X и автомобильное масло TCL

Партнеры этого выпуска программы:

1.  Магвайерс (г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, магазин "Краски Центр"). Тел: (423) 245-04-70

2.  LINE-X (г. Владивосток, ул. Днепровская, 29) Тел: (423) 209-90-01. Сайт: http://www.line-x-vl.ru/

3.  Автомобильные масла TCL. Сайт: http://uniqom.ru/

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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