Программа "Автовести": Краски "Магвайерс", защитное покрытие LINE-X и автомобильное масло TCL
Партнеры этого выпуска программы:
1. Магвайерс (г. Владивосток, пр-т Острякова, 5, магазин "Краски Центр"). Тел: (423) 245-04-70
2. LINE-X (г. Владивосток, ул. Днепровская, 29) Тел: (423) 209-90-01. Сайт: http://www.line-x-vl.ru/
3. Автомобильные масла TCL. Сайт: http://uniqom.ru/
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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