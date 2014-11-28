Двоим жителям Приморья грозит пожизненное заключение за убийство

Двое жителей Приморья тщательно спланировали и осуществили убийство. Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Михайловского района, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 (пособничество в убийстве, сопряженном с разбоем).

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, в начале декабря 2017 года один из фигурантов дела, желая отомстить своему знакомому, с которым у него имелся продолжительный конфликт на почве личных неприязненных отношений, решил совершить его убийство.

Достоверно зная, что у одного из местных жителей имеются финансовые трудности, предложил оказать ему пособничество в совершении убийства указанного лица, сопряженного с разбоем с целью хищения принадлежащих потерпевшему автомобиля и иного имущества.

Согласно совместно разработанному плану, злоумышленники назначили встречу потерпевшему в заранее выбранном безлюдном месте под ложным предлогом покупки у него фейерверков, реализацией которых занимался последний.

Находясь вне поля зрения, один из фигурантов напал на потерпевшего и задушил его. Сразу после совершения убийства они перегнали принадлежащий жертве автомобиль в рядом стоявший с местом преступления гаражный бокс, у погибшего были украдены денежные средства, сотовый телефон, драгоценные вещи.

Труп мужчины они вывезли во двор одного из подельников и закопали в заранее приготовленной яме.

Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму более 830 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

За совершение вменяемых обвиняемым преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]