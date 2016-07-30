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Как отличить "веревочников" от добросовестных арендаторов пляжей

Как отличить

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Во Владивостоке проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2018». Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, полиция проверяет законность осуществления предпринимательской деятельности, а также соблюдение правил безопасности на пляжных территориях. Полиция  напоминает жителям и гостям Владивостока:

­- Если на территории пляжа есть оборудованная парковка, арендатор может взимать плату с автомобилистов, заезжающих на данную территорию. Если же на пляже нет автопарковки,  арендатор не имеет права требовать плату за въезд.

- В случае,  если земля (прибрежная полоса) передана предпринимателю по соглашению на благоустройство,  арендатор обязан установить для отдыха теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих.

- Для получения дохода предпринимателям предоставлено право на бесплатное размещение объектов торговли, установку аттракционов, оказание услуг по прокату инвентаря и т.д. В этом случае оплата с отдыхающих берется только за пользование данными услугами.

- При возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по  телефону 02 (для мобильных 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район)      - 226-71-71,

Отдел полиции №2 (Первомайский  район) -  227-65-63,

Отдел полиции №3 (Первореченский  район) - 240-38-65,

Отдел полиции №4 (Фрунзенский  район)    - 249-09-26,

Отдел полиции №5 (Советский  район)       - 232-05-26,

Отдел полиции №6 (Океанский)               -  238-80-03,

Отдел полиции №9 (остров Русский)          -  249-09-27.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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