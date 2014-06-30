786 иностранцев получили российское гражданство в Приморском крае
В Приморском крае с начала года 786 иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели гражданство Российской Федерации (приняты, восстановлены, признаны), в том числе в упрощенном порядке – 760.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, из числа лиц, которые приобрели российское гражданство в упрощенном порядке, больше всего граждан Украины (242), Таджикистана (228), Армении (84), Узбекистана (85), Казахстана (49), Кыргызстана (31), Азербайджана (13), Молдовы (30). Упрощенным порядком приобретения гражданства Российской Федерации воспользовались также граждане Республики Беларусь, Марокко, Австралии, Бразилии, Вьетнама, США и Новой Зеландии.
По Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, в Приморье приобрели гражданство Российской Федерации 599 человек.
Для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства Российской Федерации, по указанию Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел «Вопросы гражданства Российской Федерации» Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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