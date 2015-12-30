Фейерверк в честь выпускников Приморья можно будет посмотреть со специальных площадок
Праздник «Крылья Востока» впервые пройдет в Приморье. Участие в нем примут более 9 тысяч выпускников со всего края, большую часть из которых доставят во Владивосток организованными группами на электропоездах. Вместе с ребятами на праздник приедут их родители.
"Крылья Востока" начнется в субботу, 30 июня, на набережной Цесаревича во Владивостоке. С 19.00 до 22.00 состоится концерт с участием приглашенных звезд. В 22.00 в бухте Золотой Рог начнется световое шоу с привлечением парусника, а в 22.30 выпускники и их родители, жители и гости Владивостока смогут увидеть необычный фейерверк. Чтобы как можно больше людей могли полюбоваться этим зрелищем, для них в городе будут подготовлены несколько смотровых площадок.
Планируется, что праздник «Крылья Востока» станет ежегодным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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