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"Вести: Приморье": Пенсионерка из Приморья купила "кота в мешке" за сорок тысяч рублей

В Партизанске обсуждают скандальную новость. Всему городу стало известно, что у 90-летней бабушки обманом выманили сорок тысяч рублей. Пожилая женщина заплатила деньги за товар, который в итоге оказался совсем не тем, что предлагали назойливые продавцы. При этом полиция установила, что никаких нарушений законов в такой сделке нет. Почему именно пожилых людей всё чаще торговцы выбирают объектом своего внимания и как уберечь престарелых родственников от обмана? Эту историю сегодня, 20 июня, смотрите в сюжете Марии Ежевской в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия" в 21.45.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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