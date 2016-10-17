Железнодорожный переезд на станции Моргородок закрыт на ремонт

Сегодня, 20 июня, с 7.00 до 22.00 во Владивостоке закрыт железнодорожный переезд в районе станции Моргородок. Перекрытие связано с ремонтом железнодорожного полотна. Движение автотранспорта на период закрытия переезда осуществляется по графику в сопровождении сигналистов ОАО «РЖД».

Также сегодня, 20 июня, пройдет ремонт железнодорожного моста над автомобильной дорогой в районе дома № 46 на Военном Шоссе. В связи с этим на этом участке будет введено временное перекрытие дороги. Это вызвано тем, что здесь вероятно осыпание балласта на автодорогу.

О перекрытиях сообщили во Владивостокской дистанции пути филиала ОАО «Российские железные дороги».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]