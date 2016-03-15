Приморцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы! Согласно опросу жителей края, только каждый четвертый (27%) верит, что это может произойти, а половина (45%), считают, что выйти из группы не получится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на службу исследований HeadHunter, футбол наиболее популярен у представителей сферы безопасности, транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. И, наоборот, меньше всего этот вид спорта любят IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Большинство из них смотреть чемпионат не планируют.

Еще опрос показал, что чем старше респондент, тем больше шансов, что смотреть игры он будет: среди молодежи до 25 лет будут активно смотреть футбол в ближайший месяц только каждый третий, а среди участников опроса от 45 лет и старше их уже набралось 43%.

При этом, в Приморье только 32% планируют смотреть большинство матчей. Самые активные болельщики в России, как оказалось, живут в Саратовской области, там 48% будут смотреть игры, и в Воронежской области (43%).

На вопрос результаты каких еще сборных важны для участников опроса, респонденты ответили, что будут болеть за сборную Германии (32%), Бразилии (28%), Испании (24%), Англии (22%) и Аргентины (18%).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]