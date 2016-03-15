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Приморцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы

Приморцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы

Приморцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы! Согласно опросу жителей края, только каждый четвертый (27%) верит, что это может произойти, а половина (45%), считают, что выйти из группы не получится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на службу исследований HeadHunter, футбол наиболее популярен у представителей сферы безопасности, транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. И, наоборот, меньше всего этот вид спорта любят IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Большинство из них смотреть чемпионат не планируют.

Еще опрос показал, что чем старше респондент, тем больше шансов, что смотреть игры он будет: среди молодежи до 25 лет будут активно смотреть футбол в ближайший месяц только каждый третий, а среди участников опроса от 45 лет и старше их уже набралось 43%.

При этом, в Приморье только 32% планируют смотреть большинство матчей. Самые активные болельщики в России, как оказалось, живут в Саратовской области, там 48% будут смотреть игры, и в Воронежской области (43%).

На вопрос результаты каких еще сборных важны для участников опроса, респонденты ответили, что будут болеть за сборную Германии (32%), Бразилии (28%), Испании (24%), Англии (22%) и Аргентины (18%).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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