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Вылов кальмара увеличили рыбаки Приморья

Вылов кальмара увеличили рыбаки Приморья

Фото: Serggrub

С начала года приморские рыбаки выловили почти 5 тысяч тонн кальмара, освоив квоты на 11%. По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов,вылов кальмара по сравнению с прошлым годом увеличился на тысячу тонн. Сейчас на промысле работает пять судов Находкинской БАМР.

Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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