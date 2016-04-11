Вылов кальмара увеличили рыбаки Приморья

С начала года приморские рыбаки выловили почти 5 тысяч тонн кальмара, освоив квоты на 11%. По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов,вылов кальмара по сравнению с прошлым годом увеличился на тысячу тонн. Сейчас на промысле работает пять судов Находкинской БАМР.

Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]