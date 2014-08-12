В воинской части Владивостока выявлено фиктивное списание дизельного топлива на 870 тыс. рублей
Военная прокуратура Владивостокского гарнизона выявила факты фиктивного списания предназначенного для техники топлива в одной из воинских частей города, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Тихоокеанского флота.
"Установлено, что командир взвода обеспечения с декабря 2017 года по май 2018 года внес в документы учета горюче-смазочных материалов заведомо ложные сведения об израсходовании техникой подразделения около 18 тонн дизельного топлива "Арктика" стоимостью свыше 870 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о служебном подлоге.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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