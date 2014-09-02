Регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Муаном

В расписании Международного аэропорта Владивосток появился новый регулярный рейс по маршруту Владивосток-Муан. Полеты по новому направлению начала выполнять авиакомпания "Якутия" с частотой один раз в неделю по средам. На маршруте задействовано воздушное судно Sukhoi Superjet.

С открытием нового маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в южнокорейский город Муан прямым рейсом всего за два часа. Вылет из Владивостока – в 10:50 местного времени, прибытие во Владивосток в 15:50.

На текущий момент авиаперевозки между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют три российских перевозчика – «Аврора», S7 Airlines и «Якутия», и четыре южнокорейских перевозчика – Korean Air, JEJU air, T’way Air и Eastar Jet. В 2018 году к существующим на южнокорейском направлении маршрутам из Владивостока - в Сеул, Пусан, Янъян и Чхонджу – добавились Тэгу и Муан. Интерес российских и корейских авиакомпаний к увеличению полетов в аэропорт Владивосток обусловлен возросшим спросом на туристические поездки во Владивосток со стороны населения Южной Кореи. Увеличению рейсов из Владивостока в Южную Корею также способствует режим «открытого неба». За период его действия, ежегодный пассажиропоток на южнокорейском направлении вырос почти в четыре раза

Отметим, что южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в полтора раза.

Для справки:

Муан – город-уезд, расположенный в западной части провинции Чолпа-Намдо в Южной Корее. Она охватывает территорию прибрежных островков Желтого моря. Муан образован из земель и деревушек, подчиненных муниципалитету Мокпхо, в 1963 году. Они попадали под проект хозяйственной реорганизации района, в результате чего и возник Муан. Город известен не только международным аэропортом, но и пляжами, болотистыми грязевыми экосистемами на побережье и ежегодным фестивалем лотосов, что проводится каждое лето. В Муане выращивается 16% всех лотосов Южной Кореи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]