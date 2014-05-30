Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:56
  0

Автоледи сбила двоих несовершеннолетних на пешеходном переходе в Приморье

Автоледи сбила двоих несовершеннолетних на пешеходном переходе в Приморье

Двое несовершеннолетних попали под колеса автомобиля в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kommunarussuriisk.

По словам очевидцев, 19 июня около 23.00 вечера возле МЦКД "Горизонт" на пешеходном переходе машина сбила двух подростков. За рулем автомобиля была женщина.

Девушку доставили в травмпункт с повреждениями ног, ей потребовалось наложить лонгет. Парень отделался более легкими травмами.

Как отмечается, подростки переходили дорогу в соответствии с требованиями ПДД (по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора). Женщина-водитель сперва уверяла в обратном, однако запись с камеры наблюдения помогла восстановить истину.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря