Автоледи сбила двоих несовершеннолетних на пешеходном переходе в Приморье

Двое несовершеннолетних попали под колеса автомобиля в Уссурийске, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kommunarussuriisk.

По словам очевидцев, 19 июня около 23.00 вечера возле МЦКД "Горизонт" на пешеходном переходе машина сбила двух подростков. За рулем автомобиля была женщина.

Девушку доставили в травмпункт с повреждениями ног, ей потребовалось наложить лонгет. Парень отделался более легкими травмами.

Как отмечается, подростки переходили дорогу в соответствии с требованиями ПДД (по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора). Женщина-водитель сперва уверяла в обратном, однако запись с камеры наблюдения помогла восстановить истину.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]