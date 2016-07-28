Хорошая погода ожидается в Приморье и на выходных

На этих выходных погодные условия в Приморье будут различными.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, в субботу на большей части Приморья ожидается неустойчивая погода. Пройдут кратковременные дожди с грозами. Их интенсивность может быть различной: от небольших до сильных. При грозах не исключены усиления ветра.

Грозовые дожди — обычное явление для лета, однако, планируя на этот день отдых на природе, необходимо предусмотреть защиту от дождя. Если же вы окажетесь в зоне грозы, то необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи опор линий электропередач, не искать защиты под кронами отдельно стоящих деревьев, не находиться у костра, не купаться во время грозы.

В воскресенье, 24 июня, в большинстве районов Приморья дожди прекратятся. Отдыхать будет комфортно в любых районах Приморского края. Температурный фон в выходные будет соответствовать сезону: ночью +9...+17 °C, днем +23...+30 °C, на северо-востоке прохладнее, +17...+22 °С.

Во Владивостоке в субботу вероятен кратковременный дождь, в воскресенье будет без осадков. Ожидается достаточно теплая погода: температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...26 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]